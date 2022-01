Tuanzebe-Napoli, arriva la conferma: “Tra pochi giorni sapremo” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con un Manolas appena ceduto all’Olympiakos e con un Koulibaly indisponibile per la Coppa d’Africa, Giuntoli è a lavoro per regalare un nuovo difensore centrale a Spalletti. Il nome più caldo degli ultimi giorni è quello di Axel Tuanzebe, difensore dell’Aston Villa, in prestito dal Manchester United. Gerrard Tuanzebe NapoliA riguardo della questione è intervenuto Steven Gerrard, tecnico dei Villans, che si è espresso così a SkySports: “La situazione di Axel è leggermente diversa da quella di altri giocatori della rosa. Se ne è parlato molto sui vari media riguardo la sua permanenza qui. Tra un paio di giorni sapremo se resterà con noi. Noi non possiamo controllare direttamente cos’altro c’è sul tavolo e cosa ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con un Manolas appena ceduto all’Olympiakos e con un Koulibaly indisponibile per la Coppa d’Africa, Giuntoli è a lavoro per regalare un nuovo difensore centrale a Spalletti. Il nome più caldo degli ultimiè quello di Axel, difensore dell’Aston Villa, in prestito dal Manchester United. GerrardA riguardo della questione è intervenuto Steven Gerrard, tecnico dei Villans, che si è espresso così a SkySports: “La situazione di Axel è leggermente diversa da quella di altri giocatori della rosa. Se ne è parlato molto sui vari media riguardo la sua permanenza qui. Tra un paio dise resterà con noi. Noi non possiamo controllare direttamente cos’altro c’è sul tavolo e cosa ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, affare in definizione per Tuanzebe: i dettagli - AlfredoPedulla : #Tuanzebe: il #Napoli vuole chiudere oggi e il difensore vuole solo #Napoli. Nuovo appuntamento ?? in giornata con… - DiMarzio : Il @sscnapoli tratta Axel #Tuanzebe, il prestito all'@AVFCOfficial dal @ManUtd: le parole dell'allenatore Steven… - SIMONE4ESPOSITO : RT @SimoneGuadagnoo: #Tuanzebe vicino al #Napoli. Il tecnico dell'#AstonVilla Steven #Gerrard: 'La situazione di Axel è leggermente diversa… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Tuanzebe non convocato da #Gerrard: si avvicina il suo futuro al #Napoli? -