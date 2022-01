Tra 6 giorni torna il bonus terme 2022 torna disponibile: possibilità per tutti (Di domenica 2 gennaio 2022) Il bonus terme 2022 ci sarà. Al momento non sappiamo ancora se il governo deciderà di prorogare anche al nuovo anno una misura che, sulla carta, ha avuto tanto successo, ma un dato è ormai chiaro per tutti. Praticamente, un italiano su due che ne ha fatto richiesta ad inizio novembre non lo ha ancora utilizzato, confermando a conti fatti il trend che ho provato a portare alla vostra attenzione la scorsa settimana con un altro articolo. Situazione da monitorare nei prossimi giorni, ma il quadro appare ormai ben definito. Sta tornando il bonus terme 2022: parte ufficialmente il conto alla rovescia Complice l’impennata di contagi Covid, dovuti alla variante Omicron, nel periodo natalizio non c’è stata l’impennata di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Ilci sarà. Al momento non sappiamo ancora se il governo deciderà di prorogare anche al nuovo anno una misura che, sulla carta, ha avuto tanto successo, ma un dato è ormai chiaro per. Praticamente, un italiano su due che ne ha fatto richiesta ad inizio novembre non lo ha ancora utilizzato, confermando a conti fatti il trend che ho provato a portare alla vostra attenzione la scorsa settimana con un altro articolo. Situazione da monitorare nei prossimi, ma il quadro appare ormai ben definito. Stando il: parte ufficialmente il conto alla rovescia Complice l’impennata di contagi Covid, dovuti alla variante Omicron, nel periodo natalizio non c’è stata l’impennata di ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con u… - Ruffino_Lorenzo : Nuovi dati Iss su casi, ospedalizzazioni, TI e decessi per status vaccinale. Esempio: una persona tra i 60 e i 79… - trash_italiano : Almeno tra pochi giorni inizia C’è Posta Per Te - xxificouldfly : ce tra due giorni è l’aggiornamento ma voi state male - Martyriccel92 : RT @Heavenisaplace7: Sophie ha nominato Barù perchè 'pensa di stare a masterchef e non partecipa alle attività'. In questi giorni Barù tra… -