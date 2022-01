LIVE Berrettini-De Minaur 3-5, Italia-Australia 1-0 ATP Cup in DIRETTA: break per l’australiano nel quarto gioco! (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PURCELL 40-0 Sulla riga l’attacco di De Minaur! Ci sono tre set point. 30-0 Serve come un treno il tennista aussie! 15-0 Parte con una prima al centro De Minaur. 3-5. Ottima seconda di servizio per Berrettini che tiene questo turno di battuta e quantomeno si garantisce la possibilità di servire per primo nel secondo set. A-40 Con il servizio Berrettini si riporta avanti in questo game. 40-40 Cerca di accelerare con il rovescio lungolinea Berrettini, ma è troppo frettoloso. 40-30 Altra prima terrificante al corpo! Palla per il 3-5. 30-30 Ottima prima messa in campo da Berrettini! 15-30 Risponde in maniera divina De Minaur! Piedi ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-PURCELL 40-0 Sulla riga l’attacco di De! Ci sono tre set point. 30-0 Serve come un treno il tennista aussie! 15-0 Parte con una prima al centro De. 3-5. Ottima seconda di servizio perche tiene questo turno di battuta e quantomeno si garantisce la possibilità di servire per primo nel secondo set. A-40 Con il serviziosi riporta avanti in questo game. 40-40 Cerca di accelerare con il rovescio lungolinea, ma è troppo frettoloso. 40-30 Altra prima terrificante al corpo! Palla per il 3-5. 30-30 Ottima prima messa in campo da! 15-30 Risponde in maniera divina De! Piedi ...

