Incidente in motorino, morta a 15 anni. Il fratello soccorritore: scusa, non ti ho salvato (Di domenica 2 gennaio 2022) soccorritore e volontario , ha fatto di tutto per mantenere in vita la sorella 15enne , dopo un Incidente stradale in motorino nel Salernitano, nel primo giorno dell'anno. Ma la ragazzina non ce l'ha ... Leggi su quotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022)e volontario , ha fatto di tutto per mantenere in vita la sorella 15enne , dopo unstradale innel Salernitano, nel primo giorno dell'anno. Ma la ragazzina non ce l'ha ...

Stregatto9 : RT @milaunicoamore: C'è stata una tragedia. Il figlio 15 enne di un'amica ha perso la vita ieri sera per un'incidente con il motorino. Pre… - franca705 : RT @milaunicoamore: C'è stata una tragedia. Il figlio 15 enne di un'amica ha perso la vita ieri sera per un'incidente con il motorino. Pre… - AuroraImmacola1 : RT @milaunicoamore: C'è stata una tragedia. Il figlio 15 enne di un'amica ha perso la vita ieri sera per un'incidente con il motorino. Pre… - salernotoday : Incidente mortale a Coperchia: tra i soccorritori del 118 intervenuti, anche il fratello di Ilaria. Lo sfogo social… - milaunicoamore : C'è stata una tragedia. Il figlio 15 enne di un'amica ha perso la vita ieri sera per un'incidente con il motorino.… -