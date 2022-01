I tifosi: “Siamo molto fiduciosi, ora aspettiamo cambiamenti” (Di domenica 2 gennaio 2022) di Francesco La Monica Dopo un lungo ed estenuante tira e molla, la Salernitana è finalmente salva. Un percorso tortuoso, angusto e a tratti drammatico, chiuso come meglio non si poteva auspicare. Il finale, degno di un thriller di Hitchock, ha sancito che l’imprenditore Danilo Iervolino fosse il “salvatore della patria”. Poco male, si fa per dire, se la piazza abbia dovuto assistere alla circostanza che la sua “amatissima” assumesse lo sgradito ruolo di Cenerentola, con la paura di veder cancellata la Salernitana dal calcio professionistico. Nonostante ciò, come è naturale, alla fine della violentissima tempesta, compare sempre l’arcobaleno. Questa volta l’arcobaleno porta il nome di Iervolino che, con il ritorno del bel tempo, porta una ventata d’aria fresca e, con sé, nuovi sogni e speranze per una tifoseria divorata, da sempre, dall’incertezza e dall’instabilità. Negli ultimi sei ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 2 gennaio 2022) di Francesco La Monica Dopo un lungo ed estenuante tira e molla, la Salernitana è finalmente salva. Un percorso tortuoso, angusto e a tratti drammatico, chiuso come meglio non si poteva auspicare. Il finale, degno di un thriller di Hitchock, ha sancito che l’imprenditore Danilo Iervolino fosse il “salvatore della patria”. Poco male, si fa per dire, se la piazza abbia dovuto assistere alla circostanza che la sua “amatissima” assumesse lo sgradito ruolo di Cenerentola, con la paura di veder cancellata la Salernitana dal calcio professionistico. Nonostante ciò, come è naturale, alla fine della violentissima tempesta, compare sempre l’arcobaleno. Questa volta l’arcobaleno porta il nome di Iervolino che, con il ritorno del bel tempo, porta una ventata d’aria fresca e, con sé, nuovi sogni e speranze per una tifoseria divorata, da sempre, dall’incertezza e dall’instabilità. Negli ultimi sei ...

Advertising

Daniele91Nap : @mirkocalemme @ParticipioPart Mirko, io mai seguito e mai dato visibilità a questi personaggi tanto è che in molti… - gabbores : @F1N1no Ma noi tifosi juventini siamo così… i nostri sono sempre i peggiori del mondo, però ci fanno sognare sempre! ?? - siamo_la_Roma : ?Aggiornamenti sulla situazione posti all'#Olimpico e in trasferta ?? #Tifosi con il fiato sospeso ???? Le info al rig… - 84Silvia14 : @VeroBoquete @acmilan di grandi giocatrici per crescere..e non vedo l'ora di rivederti al tuo posto, su un campo di… - cicciojumped3 : RT @Dottor_Strowman: Non mi ero ben reso conto del casino combinato da Lukaku in Inghilterra e specialmente e ovviamente tra i tifosi del C… -

Ultime Notizie dalla rete : tifosi Siamo Juve, Bernardeschi è rinato, ma non c'è il rinnovo: le opzioni e i tifosi divisi Ci sono colloqui avviati, non siamo contrari a un rinnovo : fa parte del mio lavoro valutare ... I TIFOSI - E i tifosi bianconeri? Se fino a giugno 2021 lo fischiavano e rimproveravano al club l'...

Salernitana, Iervolino: 'La salvezza è possibile. Interverrò sul mercato' ... la notizia ci ha reso felicissimi e abbiamo brindato - ha detto a Sky - Il calore dei tifosi mi ha ... Credo che la Salernitana possa ancora salvarsi, siamo in fondo ma la classifica è corta. Sono ...

I tifosi: "Siamo molto fiduciosi, ora aspettiamo cambiamenti" Cronache Salerno Inter, Zhang pronto ad investire 100 milioni: il motivo fa sognare i tifosi Steven Zhang, presidente dell'Inter, è pronto ad investire 100 milioni per far sognare i propri tifosi: tutti i dettagli svelati ...

Milan-Roma, c’è un problema per il settore ospiti esaurito La riduzione della capienza rischia di far rimanere alcuni tifosi ospiti senza posto a San Siro I tifosi della Roma sono tra i più interessati dalle nuove norme in materia di riduzione della capienza ...

Ci sono colloqui avviati, noncontrari a un rinnovo : fa parte del mio lavoro valutare ... I- E ibianconeri? Se fino a giugno 2021 lo fischiavano e rimproveravano al club l'...... la notizia ci ha reso felicissimi e abbiamo brindato - ha detto a Sky - Il calore deimi ha ... Credo che la Salernitana possa ancora salvarsi,in fondo ma la classifica è corta. Sono ...Steven Zhang, presidente dell'Inter, è pronto ad investire 100 milioni per far sognare i propri tifosi: tutti i dettagli svelati ...La riduzione della capienza rischia di far rimanere alcuni tifosi ospiti senza posto a San Siro I tifosi della Roma sono tra i più interessati dalle nuove norme in materia di riduzione della capienza ...