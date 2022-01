Giucas Casella lo confessa ai coinquilini | “È successo in collegio” La rivelazione sorprendente

(Di domenica 2 gennaio 2022)ha raccontato del suo periodo ined hato una cosaai suoiDa ragazzo,è stato in unin cui, tempo fa, ha rivelato di aver avuto un flirt con un altro uomo. Nelle scorse ore, però, l’illusionista ha rivelato qualche dettaglio in più rispetto alla L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

awkmen : - QUEL TIKTOK DI CRUSH CON LA SAC A POCHE - memini su giucas casella e le sigarette - somo fume ?? - tok tok iconic… - infoitcultura : Giucas Casella: “Ho avuto flirt con uomini anche dopo il collegio” - Novella_2000 : Un vippone ha avuto diversi flirt con uomini: 'Se dovesse succedere posso farlo' #gfvip - Alessia25515063 : @Liberamenteses3 Come puoi vedere dal mio profilo io sono un Giucas Casella stan account quindi ‘fan di miriana’ an… - blogtivvu : Giucas Casella: “Dopo il collegio flirt con uomini ma mai una storia”, nuove rivelazioni a Eva Grimaldi #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Giucas Casella

ha confessato di avere più flirt con uomini. Durante una conversazione con Eva Grimaldi , il mago è tornato ad affrontare l'argomento sul proprio orientamento sessuale....Nei mesi scorsiaveva destato scalpore con le sue dichiarazioni in merito al suo coming out al Grande Fratello Vip . Il paragnosta aveva infatti svelato senza vergogna di essere stato con un uomo. ...Giucas Casella ha raccontato del suo periodo in collegio ed ha confessato una cosa sorprendente ai suoi coinquilini ...Giucas Casella, il coming out al Grande Fratello Vip. Il suo coming out risale allo scorso 1^ ottobre: “Non ho mai avuto una storia con un uomo” – ha dichiarato Giucas Casella ad Eva Grimaldi – “Ho av ...