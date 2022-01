Getafe-Real Madrid oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Liga 2021/2022 (Di domenica 2 gennaio 2022) La prima partita dell’anno nella Liga 2021/2022 sarà il derby tra Getafe e Real Madrid. Compito importantissimo per i padroni di casa, che dopo un inizio di campionato difficile (11 sconfitte nelle prime 11 giornate) hanno svoltato pagina per evitare il rischio retrocessione. I Blancos comandano in tranquillità la classifica, con il Siviglia lontano otto punti. Appuntamento alle ore 14 di oggi, 2 gennaio. Il match sarà visibile su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) La prima partita dell’anno nellasarà il derby tra. Compito importantissimo per i padroni di casa, che dopo un inizio di campionato difficile (11 sconfitte nelle prime 11 giornate) hanno svoltato pagina per evitare il rischio retrocessione. I Blancos comandano in tranquillità la classifica, con il Siviglia lontano otto punti. Appuntamento alle ore 14 di, 2 gennaio. Il match sarà visibile su Dazn. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #LaLigaSantander #GetafeRealMadrid oggi in tv - periodicodaily : Getafe vs Real Madrid: pronostico e possibili formazioni #LaLiga #2gennaio - Pall_Gonfiato : #GetafeReal Madrid, streaming gratis LIVE e diretta TV8? Dove vedere #Liga - canarias7 : Ancelotti tiende un capote a LaLiga - Luxgraph : Getafe-Real Madrid, ok la 'combo' X2 più Under 3,5 -