Covid | l’analisi dei numeri col Prof Andreassi | «Non ha più senso seguire solo il numero dei contagi Virus? Dati chiari | per vaccinati conseguenze estremamente lievi»

(Di domenica 2 gennaio 2022) Anche se il nuovo anno, almeno in apparenza, sembrerebbe essere iniziato esattamente come il precedente sotto ililo dell’emergenzain realtà non è assolutamente così. Rispetto allo scorso anno infatti, anche se non ce ne rendiamo conto, le differenze sono abissali. Basti pensare che lo scorso anno, ancora in queste giornate post Capodanno, l’Italia era tutta in un lockdown di fatto con tantissime restrizioni, dal coprifuoco alle 22,00, fino all’impossibilità di uscire dal proprio Comune e Regione. Avevamo una cartina dello stivale colorata di rosso nelle giornate di Festa e arancione in quelli feriali. In questi giorni, tranne per le feste di Capodanno ma il che è anche comprensibile, viviamo una situazione completamente opposta e questoed esclusivamente grazie ai vaccini. Eppure, in queste prime ore dell’anno, si è ...