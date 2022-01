Parma | le condoglianze del club per la scomparsa dell’ex proprietario Calisto Tanzi

(Di sabato 1 gennaio 2022) Nelle scorse ore, è venuto a mancare all’età di 83 anni l’exdel. L’imprenditore acquistò ilda neo promosso nel 1989 e lo ha guidò per 14 anni. Ilducale, sui social, ha condiviso le sue: “Calcio 1913 porge le più sentitealla famiglia, per ladi. Con lui i gialloblù hanno conquistato i trofei nazionali e internazionali della storia del(3 Coppe Italia, una Coppa delle Coppe, 2 Coppe Uefa, una Supercoppa Europea e una Supercoppa Italiana)”. SportFace.

