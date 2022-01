Juve | il 2022 porta anche buone notizie | Chiesa pronto per il Napoli

(Di sabato 1 gennaio 2022) Terzo giorno di lavoro alla Continassa, in vista del prossimo match in programma all'Allianz Stadium - giovedì 6 gennaio - contro il. Dueper Massimiliano Allegri: Federico...

Ultime Notizie dalla rete : Juve 2022

Nella giornata di oggi, laUnder 23 ha comunicato la positività del portiere Franco Israel . " Il calciatore - si legge sul sito ufficiale - sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio ...TORINO - Primo allenamento dell'anno nuovo per la Juventus , che si prepara per la partita di campionato contro il Napoli , in programma all'Allianz Stadium il 6 gennaio alle 20:45. Buone notizie per ...Ascolta la versione audio dell'articolo Icardi Juve: primo sondaggio con il Psg. Gli aggiornamenti sull’attaccante argentino, seguito dai bianconeri Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, c’è ...Allegri si dovrà affidare, con ogni probabilità, alla coppia Bonucci-De Ligt, già ampiamente testata dal tecnico livornese a causa dei problemi fisici dello stesso Chiellini La Juventus fa sapere che ...