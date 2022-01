Jannik Sinner-Duckworth | ATP Cup 2022 | orario | programma | tv | streaming Italia-Australia

Leggi su oasport

(Di sabato 1 gennaio 2022) La ATP Cupdi tennis ha preso ufficialmente il via con le prime sfide dominate da Argentina e Spagna rispettivamente contro Georgia e Cile: tutto come da pronostico. L’farà il suo debutto domenica 2 gennaio contro i padroni di casa dell’, compagine da non sottovalutare e che potrebbe esaltarsi grazie al fattore campo. Nel girone degli azzurri figurano anche Francia (ripescata al posto dell’Austria) e Russia. Solo la contesa contro l’si svolgerà ad orari ‘umani’ per le nostre latitudini, mentre le successive andranno in scena nella nottena (compresa l’eventuale semifinale). Il primo a scendere in campo saràopposto a James, n.49 del ranking ATP: esistono tre precedenti tra i due giocatori, di ...