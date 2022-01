E’ morto a 83 anni l’imprenditore Calisto Tanzi

(Di sabato 1 gennaio 2022)a 83. La parabola del noto imprenditore è iniziata grazie ad una grande visione e intuizione con la crescita della Parmalat, arrivata ad essere una delle aziende più conosciute al mondo. Si è conclusa con il crac del 2003 e i processi che ne seguirono.tra gli’70 e ’80 investì nella promozione commerciale dei propri marchi, con campagne pubblicitarie innovative e programmi di sponsorizzazione sportiva. Il brand fu associato ai campioni di sci alpino Gustav Thöni e Ingemar Stenmark, ai piloti di Formula 1 Niki Lauda e Nelson Piquet e alla scuderia Brabham. NegliOttantaacquistò il Parma Calcio, neo promosso in serie A. Durante la sua gestione il club conquistò i suoi più ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' stato trovato morto nella sua casa di Roma, l'attore Paolo Calissano. Aveva 54 anni. Sul posto i carabinieri e i… - ilpost : È morto l’attore Renato Scarpa, aveva 82 anni - SkySport : ULTIM'ORA PARMA MORTO CALISTO TANZI ALL'ETÀ DI 83 ANNI È stato proprietario del club dal 1989 al 2003 #SkySport… - PagineRomaniste : È morto #CalistoTanzi: ex patron del #Parma, aveva 83 anni #ASRoma #SerieA - cronaca_news : Calisto Tanzi è morto a 83 anni: dai successi imprenditoriali e con il Parma Calcio al crac della Parmalat nel 2003… -

Ultime Notizie dalla rete : morto anni

Nel 2003 il crac che portò in carcere sia il patron E'a 83Calisto Tanz i, l'imprenditore la cui parabola è iniziata - grazie ad una grande visione e intuizione - con la crescita della Parmalat, arrivata ad essere una delle aziende più ...PARMA - Èa 83Calisto Tanzi , imprenditore la cui parabola è iniziata con la crescita della Parmalat ed è terminata con il crac del 2003 e i processi che ne seguirono. Un nome legato al mondo del ...Calisto Tanzi è morto a 83 anni. La parabola del noto imprenditore è iniziata grazie ad una grande visione e intuizione con la crescita della Parmalat, ...È morto l’imprenditore Calisto Tanzi. Ex patron di Parmalat ed ex proprietario del Parma Calcio, aveva 83 anni. Tanzi fu protagonista delle vicende che portarono al crac finanziario del gruppo Parmala ...