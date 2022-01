Covid Francia, obbligo mascherina dai 6 anni in luoghi pubblici (Di sabato 1 gennaio 2022) Crescono contagi in Uk Come riportato sulla stampa francese, diversamente dalle altre misure contenute nel decreto pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale, questa non era stata preannunciata dal ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 1 gennaio 2022) Crescono contagi in Uk Come riportato sulla stampa francese, diversamente dalle altre misure contenute nel decreto pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale, questa non era stata preannunciata dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia Covid Francia, obbligo mascherina dai 6 anni in luoghi pubblici Decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale approfondimento Covid, Omicron maggioritaria in Francia. Crescono contagi in Uk Come riportato sulla stampa francese, diversamente dalle altre misure ...

Covid: in Francia obbligo mascherine dai 6 anni in su a partite dal 3 gennaio

Covid oggi Francia, obbligo mascherine dai 6 anni Adnkronos La quarta ondata Per la quarta volta in meno di due anni, l’Europa continentale è l’epicentro di una nuova ondata di Covid, nonostante le massicce dosi di vaccini somministrate: l’imposizione dei confinamenti e l’intr ...

Covid, focolai al Monaco e al Lille: gare di coppa a rischio MONTECARLO (Monaco) - Il Covid non fa star sereno il calcio francese alla vigilia della Coppa di Francia. Il Monaco dovrebbe scendere in campo domenica per i sedicesimi sul campo del Quevilly-Rouen ma ...

