Capodanno a Napoli: 14 feriti. Botti fino a notte inoltrata (Di sabato 1 gennaio 2022) E' di quattordici feriti in totale, al momento, il bilancio complessivo della notte di Capodanno in Campania. Dati in netta flessione rispetto a quelli degli anni scorsi. Nove feriti si registrano tra ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 1 gennaio 2022) E' di quattordiciin totale, al momento, il bilancio complessivo delladiin Campania. Dati in netta flessione rispetto a quelli degli anni scorsi. Novesi registrano tra ...

Advertising

ciropellegrino : #Napoli , ferito al petto da proiettile vagante mentre era fuori casa a fumare una sigaretta. Probabile colpo di pi… - Corriere : Capodanno, il sindaco di Napoli vieta i fuochi d’artificio in città: è la prima volta che accade - fattoquotidiano : Capodanno, nessun morto per i botti. A Napoli un ferito per proiettile vagante. 558 interventi dei vigili del fuoco… - saldi_di : RT @Testament73: Mentre @poliziadistato e @_Carabinieri_ controllavano i #greenpass la #camorra spara e uccide indistubata. #lamorgesedimet… - Testament73 : RT @localteamtv: Napoli non rinuncia ai botti: Capodanno, ordinanza li vietava #capodanno #fuochid'artificio #localteam -