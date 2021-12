Tennis: Berrettini, ‘vogliamo vincere l’Atp Cup, siamo più forti dello scorso anno’ (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sydney, 31 dic. – (Adnkronos) – “La nostra squadra è ancora più forte rispetto al 2021, il nostro obiettivo è vincere il titolo. Sarà dura, ma crediamo di potercela fare”. Matteo Berrettini spinge la Nazionale azzurra alla vigilia dell’Atp Cup. Tra i protagonisti l’anno scorso, quando l’Italia si fermò sul più bello, in finale, contro la Russia, il 25enne romano arriva carico al primo appuntamento del 2022. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sydney, 31 dic. – (Adnkronos) – “La nostra squadra è ancora più forte rispetto al 2021, il nostro obiettivo èil titolo. Sarà dura, ma crediamo di potercela fare”. Matteospinge la Nazionale azzurra alla vigilia delCup. Tra i protagonisti l’anno, quando l’Italia si fermò sul più bello, in finale, contro la Russia, il 25enne romano arriva carico al primo appuntamento del 2022. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Tennis: Berrettini, 'vogliamo vincere l'Atp Cup, siamo più forti dello scorso anno'... - andreastoolbox : Atp Cup 2022, Berrettini: 'Siamo qui per vincere'. VIDEO | Sky Sport - sportli26181512 : Atp Cup 2022, Berrettini: 'Siamo qui per vincere'. VIDEO: L'anno scorso Italia sconfitta in finale dalla Russia, ne… - 777PARTENERS : RT @Gazzetta_it: Atp Cup, Berrettini è sicuro: “Siamo la squadra da battere” - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Berrettini, Sinner, Sonego e Musetti: lo straordinario 2021 dell'Italia #tennis -