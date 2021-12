(Di venerdì 31 dicembre 2021) Lodiè già visibile su, nella sezione personale, per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o supplenza al 31 agosto o 30 giugno. Ecco il percorso per visualizzare correttamente l'. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Stipendio, importo gennaio 2022 già su NoiPA - orizzontescuola : Stipendio, importo gennaio 2022 già su NoiPA - ramirez1951 : @Quasar70 @MassimoLeaderPD @ricpuglisi vi è capitato di vedere una busta paga di @borghi_claudio, da lui postata su… - Verdoux11 : Io voglio essere molestato da una docente #novax. Pago in contanti l'importo dello stipendio negato per la sospensione. #GattoThunbergShow -

Ultime Notizie dalla rete : Stipendio importo

Job Fanpage

... che è retribuita, si riceverà una indennità pari all'ultimobase a la relativa copertura ... Ma fra due anni sicuramente le spetterà una pensione dipiù elevato . Difatti nei due anni ...L'dell'assegno non sarà un prolungamento dello, una somma di poco più bassa rispetto alla retribuzione mensile. Il calcolo misto in atto ha già ridotto la pensione e la diminuzione ...Economia - Gli importi dell'Assegno Unico saranno parametrati in base a diversi fattori, a partire, ovviamente, dall'Isee del nucleo .... Il sussidio entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. Data a ...In occasione del Natale ai lavoratori del settore elettrico spetta la tredicesima mensilità, pari alla retribuzione globale di fatto ...