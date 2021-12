Simona Ventura piange la scomparsa di un altro suo naufrago

(Di venerdì 31 dicembre 2021)questa mattina si è svegliata con la tragica notizia delladi Paolo Calissano, attore di fiction che ha partecipato alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi, quando il programma era ancora il “grande reality show di Rai2”. Paolo Calissano è morto a 54 anni * https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/WQWBqlGubE — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 31, 2021 Paolo Calissano è il terzoa cuiha dato l’addio quest’anno, dopo la morte prematura di Rossano Rubicondi e quella del re del liscio Raoul Casadei. L’ex di Ivana Trump è scomparso lo scorso 29 ottobre a soli 49 anni in seguito ad una caduta nella vasca da bagno causata da un malore. Da anni l’uomo combatteva contro un melanoma. Raoul Casadei si è invece spento a 83 anni a marzo in seguito ...

