Si presenta in ospedale 51enne di Afragola vittima di una rapina: “Mi hanno sparato” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nella serata di ieri un 51enne originario di Afragola, poco dopo le ore 19.30, si è recato presso il pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori ad Acerra con una ferita d’arma da fuoco alla gamba destra. Salvatore Caccavalle (nome e cognome del 51enne) ha dichiarato ai sanitari della struttura ospedaliera di essere stato vittima L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nella serata di ieri unoriginario di, poco dopo le ore 19.30, si è recato presso il pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori ad Acerra con una ferita d’arma da fuoco alla gamba destra. Salvatore Caccavalle (nome e cognome del) ha dichiarato ai sanitari della struttura ospedaliera di essere statoL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Franz38748778 : @SuedtirolNews ' Diversi casi di positività al coronavirus sono stati diagnosticati all'Ospedale San Maurizio di Bo… - Simonit99339794 : @BussoneSimone @didimanonegra @PasqualeRea1 @barbarab1974 Io credo che la dottoressa sia in grado benissimo di cura… - noianononhodet1 : @DarioBressanini bisogna chiedersi come è possibile che ci sia gente che si fa i clisteri di candeggina, per poi re… - Franz38748778 : @Ariachetira ....Al momento, conferma il primario Martin Steinkasserer, ci sono 14 contagiati: 3 medici, 9 ostetric… - iris_versari : @mbartolotta63 142 morti ieri e oggi 60 in più, ossia 202: a me fa molta impressione. e di nuovo, doversi curarsi i… -