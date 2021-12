Ritorno in classe, in Abruzzo slitta tutto al 10 gennaio: screening straordinario dal 7 al 9 gennaio. ORDINANZA (Di venerdì 31 dicembre 2021) slitta al 10 gennaio la riapertura delle scuole in Abruzzo. A stabilirlo è l'ORDINANZA regionale che dispone la sospensione delle attività didattiche il 7 e 8 gennaio, con regolare ripresa delle stesse lunedì 10. A renderlo noto è l'assessore regionale all'Istruzione dell'Abruzzo Pietro Quaresimale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 31 dicembre 2021)al 10la riapertura delle scuole in. A stabilirlo è l'regionale che dispone la sospensione delle attività didattiche il 7 e 8, con regolare ripresa delle stesse lunedì 10. A renderlo noto è l'assessore regionale all'Istruzione dell'Pietro Quaresimale. L'articolo .

