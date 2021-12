Omicron minaccia le nostre feste, ma vaccini (e tamponi) possono salvarle (di A. Stille) (Di venerdì 31 dicembre 2021) La variante Omicron imperversa e i tassi di contagio negli Stati Uniti aumentano. Questo ha costretto molte persone a cambiare i propri piani per le vacanze invernali e le proprie abitudini. Di recente mi sono imbattuto in un’amica che aveva da poco dato una festa per una trentina di persone chiedendo a tutti di fare un tampone il giorno dell’evento: «Questa è l’ultima festa per un po’ di tempo», ha avvertito. Qualche giorno fa, poi, un mio vicino di casa mi ha fermato nel corridoio del nostro condominio domandandomi se avevo programmi per la cena, dato che lui e sua moglie avevano appena annullato una cena ma avevano preparato un cassoulet d’anatra: «Ne vuoi un po’?». E così, con i volti coperti dalle mascherine, mi hanno passato un piatto nel corridoio. Le cose sono molto complicate in alcune famiglie: quella della mia compagna E., ad esempio, è divisa perché uno dei ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 dicembre 2021) La varianteimperversa e i tassi di contagio negli Stati Uniti aumentano. Questo ha costretto molte persone a cambiare i propri piani per le vacanze invernali e le proprie abitudini. Di recente mi sono imbattuto in un’amica che aveva da poco dato una festa per una trentina di persone chiedendo a tutti di fare un tampone il giorno dell’evento: «Questa è l’ultima festa per un po’ di tempo», ha avvertito. Qualche giorno fa, poi, un mio vicino di casa mi ha fermato nel corridoio del nostro condominio domandandomi se avevo programmi per la cena, dato che lui e sua moglie avevano appena annullato una cena ma avevano preparato un cassoulet d’anatra: «Ne vuoi un po’?». E così, con i volti coperti dalle mascherine, mi hanno passato un piatto nel corridoio. Le cose sono molto complicate in alcune famiglie: quella della mia compagna E., ad esempio, è divisa perché uno dei ...

