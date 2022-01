Mediaset è pronta per la campagna di Berlusconi al Quirinale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Piersilvio: «In tv immagini di papà in ottima forma» Il Fatto Quotidiano, pagina 6, di Giacomo Salvini. A Cologno Monzese sono giorni di quiete natalizia. Il clima è quasi sospeso: c’è tanta attesa per il nuovo anno che, come ripete Silvio Berlusconi ai suoi collaboratori, si aprirà con la «battaglia delle battaglie», quella del Quirinale. E anche Mediaset, ovviamente, deve dare il suo contributo per provare a coronare il sogno del suo fondatore. «Siamo tutti proiettati a quell’appuntamento» racconta una fonte interna all’azienda. Come prima mossa Piersilvio Berlusconi, vicepresidente del Biscione, aveva pensato di prolungare le vacanze natalizie fino a fine gennaio (dopo l’elezione del Quirinale) di due talk show di prima serata – Fuori dal Coro di Mario Giordano e Diritto e Rovescio di Paolo Del ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 31 dicembre 2021) Piersilvio: «In tv immagini di papà in ottima forma» Il Fatto Quotidiano, pagina 6, di Giacomo Salvini. A Cologno Monzese sono giorni di quiete natalizia. Il clima è quasi sospeso: c’è tanta attesa per il nuovo anno che, come ripete Silvioai suoi collaboratori, si aprirà con la «battaglia delle battaglie», quella del. E anche, ovviamente, deve dare il suo contributo per provare a coronare il sogno del suo fondatore. «Siamo tutti proiettati a quell’appuntamento» racconta una fonte interna all’azienda. Come prima mossa Piersilvio, vicepresidente del Biscione, aveva pensato di prolungare le vacanze natalizie fino a fine gennaio (dopo l’elezione del) di due talk show di prima serata – Fuori dal Coro di Mario Giordano e Diritto e Rovescio di Paolo Del ...

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset pronta L'Ue apre al nucleare come fonte green, la Lega pronta a un referendum in Italia 'La Lega è pronta anche a raccogliere le firme per un referendum che porti il nostro Paese in un futuro energetico indipendente, sicuro e pulito'. Nucleare in Italia, luci e ombre: vietato produrre ...

Mamma ho perso l'aereo: che fine hanno fatto gli attori ... ultimamente sulle reti Mediaset vengono riproposti i capitoli del celebre film anni '90 e il suo sequel, il film ci mostra la famiglia McCallister, la quale è pronta a partire per trascorrere le ...

L'Ue apre al nucleare come fonte green, la Lega pronta a un referendum in Italia TGCOM UNITED, PRONTI 20 MILIONI PER ALVAREZ - Sportmediaset Secondo quanto riportato da Marca infatti, il club inglese sarebbe disposto a versare al River Plate i 20 milioni di euro della clausola rescissoria del talentuoso esterno offensivo. Mercato ora per o ...

GF Vip 6: Soleil e Gianmaria pronti a lasciare? Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge sarebbero pronti a lasciare il GF Vip 6. È di queste ore la notizia che Gianmaria e Soleil sarebbero ad un passo dal dire addio al Grande Fratello Vip; l’imprenditor ...

