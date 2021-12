Due Camere non hanno più senso (Di venerdì 31 dicembre 2021) È inevitabile guardare al Quirinale. Lo era già prima dell’approvazione della legge di Bilancio, ma non appena la manovra è stata archiviata, anche le ultime eventuali incertezze sono cadute. Tutti ad aspettare le prime votazioni a Camere unite. Ecco, le Camere! Il pensiero del Quirinale (e questi ultimi anni turbinosi) sembrano aver fatto dimenticare la mancata soluzione della questione istituzionale, o, se preferite, del bicameralismo perfetto. Eppure, ogni anno, almeno in occasione della legge di Bilancio, ma non solo, è lecito chiedersi la ragione dell’esistenza di due Camere di pari livello. Che il dibattito sulla manovra venga incardinato alla Camera dei deputati o al Senato, la storia non cambia. Dopo una pioggia di migliaia di emendamenti, tutto si ricompone con il maxi-emendamento del Governo, che chiude ogni eventuale ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 31 dicembre 2021) È inevitabile guardare al Quirinale. Lo era già prima dell’approvazione della legge di Bilancio, ma non appena la manovra è stata archiviata, anche le ultime eventuali incertezze sono cadute. Tutti ad aspettare le prime votazioni aunite. Ecco, le! Il pensiero del Quirinale (e questi ultimi anni turbinosi) sembrano aver fatto dimenticare la mancata soluzione della questione istituzionale, o, se preferite, del bicameralismo perfetto. Eppure, ogni anno, almeno in occasione della legge di Bilancio, ma non solo, è lecito chiedersi la ragione dell’esistenza di duedi pari livello. Che il dibattito sulla manovra venga incardinato alla Camera dei deputati o al Senato, la storia non cambia. Dopo una pioggia di migliaia di emendamenti, tutto si ricompone con il maxi-emendamento del Governo, che chiude ogni eventuale ...

Advertising

NandoBocchetti : RT @NicolaPorro: Il #bicameralismo serve solo a nutrire una pletora di commissioni inutili. Una soluzione per eliminarlo ci sarebbe, eccola… - NicolaPorro : Il #bicameralismo serve solo a nutrire una pletora di commissioni inutili. Una soluzione per eliminarlo ci sarebbe,… - chersonly : mia madre sta letteralmente uccidendo i miei timpani non capisco perché al telefono deve cazzo urlare e sta da a du… - croaton68 : @MadameA02 Vi pongo il mio caso. Due figlie positive isolate nelle rispettive camere. Io negativo al test e con ter… - TecnoreteNA1L7 : Corso Vittorio Emanuele €360.000,00. Ingresso, ampio salone con angolo cottura , due camere da letto, due bagni ,… -

Ultime Notizie dalla rete : Due Camere #BARVxL: Krasimir, il tuffatore di Mostar! ... nella bella Istria ed ora stavamo entrando a Rijeka (Fiume) dove trovammo un affitta camere con l'... e con un dessert di crostata ai frutti di bosco guarnita con due vigorosi bicchierini di maraschino,...

2021, un anno di notizie con Il Capoluogo: Covid, sfide, ripartenze Marzo Resterà nelle cronache la tragedia di San Pio delle Camere : un dramma che segna i lavori di ricostruzione nel cratere aquilano. Il 13 marzo due operai perdono la vita sepolti sotto le macerie ...

Due Camere non hanno più senso Nicola Porro La sorpresa di Davide e Soleil Poco dopo il comunicato del Grande Fratello, anche a Soleil ed a Davide viene un’idea da condividere con il resto della Casa per rendere la serata ancor più unica e indimenticabile. In occasione della ...

Mancato rinnovo delle convenzioni, sospese due corse Amat: ecco quali Dal 1° gennaio 2022 le corse in prolungamento per i Comuni di Isola delle Femmine (linea 628) e Monreale (linea 389) verranno sospese, non essendo state rinnovate le rispettive convenzioni entrambe sc ...

... nella bella Istria ed ora stavamo entrando a Rijeka (Fiume) dove trovammo un affittacon l'... e con un dessert di crostata ai frutti di bosco guarnita convigorosi bicchierini di maraschino,...Marzo Resterà nelle cronache la tragedia di San Pio delle: un dramma che segna i lavori di ricostruzione nel cratere aquilano. Il 13 marzooperai perdono la vita sepolti sotto le macerie ...Poco dopo il comunicato del Grande Fratello, anche a Soleil ed a Davide viene un’idea da condividere con il resto della Casa per rendere la serata ancor più unica e indimenticabile. In occasione della ...Dal 1° gennaio 2022 le corse in prolungamento per i Comuni di Isola delle Femmine (linea 628) e Monreale (linea 389) verranno sospese, non essendo state rinnovate le rispettive convenzioni entrambe sc ...