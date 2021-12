“Dispiace moltissimo” Pio e Amedeo | brutta notizia per il duo pugliese | “Non ci volevo credere”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Non è stato un anno semplice per nessuno. Ma, sinceramente, ci sono mai stati anni ‘semplici’? Certo adesso ci sono grandi attese per il 2022. Tuttavia gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Anche per quanto riguarda la nostra amata televisione la programmazione delle varie reti può subire cambiamenti dell’ultima ora. Tanto per cominciare persiste il rischio di venire contagiati e così ecco che su Rai 1, ad esempio, salterà la serata con Amadeus il cantante Gigi D’Alessio. È stato lui stesso ad annunciarlo con un post in cui spiega di essere risultato positivo ad un tampone molecolare. Niente “L’anno che verrà” per Gigi. Così come salta l’appuntamento con il Concertone di Capodanno su Canale 5 anche Albano Carrisi. Stavolta l’artista lo ha spiegato, tra l’altro, in diretta a “Zona Bianca”. Ma non è finita, purtroppo Federica Panicucci dovrà fare a meno anche di qualcun altro. ...