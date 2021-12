Dal primo gennaio revocate anche a Bergamo le misure anti-smog (Di venerdì 31 dicembre 2021) Da sabato primo gennaio 2022 saranno revocate le misure temporanee di primo livello in tutte le province della Lombardia. Erano infatti ancora vigenti nelle province di Monza, Bergamo e Brescia. Giovedì le concentrazioni medie provinciali di PM10 sono risultate inferiori al limite giornaliero in tutte le province lombarde, con unica eccezione per la provincia di Como che ha fatto registrare il primo giorno di superamento. Pur non essendo vigenti le misure temporanee, si richiama al rispetto delle misure strutturali e permanenti vigenti a tutela della qualità dell’aria, con particolare riferimento all’utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa consentiti e al divieto di combustioni all’aperto. Per maggiori dettagli, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 dicembre 2021) Da sabato2022 sarannoletemporanee dilivello in tutte le province della Lombardia. Erano infatti ancora vigenti nelle province di Monza,e Brescia. Giovedì le concentrazioni medie provinciali di PM10 sono risultate inferiori al limite giornaliero in tutte le province lombarde, con unica eccezione per la provincia di Como che ha fatto registrare ilgiorno di superamento. Pur non essendo vigenti letemporanee, si richiama al rispetto dellestrutturali e permanenti vigenti a tutela della qualità dell’aria, con particolare riferimento all’utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa consentiti e al divieto di combustioni all’aperto. Per maggiori dettagli, ...

