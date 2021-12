Bangkok festeggia l'arrivo del 2022 con fuochi d'artificio "ecologici"

(Di venerdì 31 dicembre 2021)d'", fatti di riso al glutine giapponese, illuminano il cielo di, in Thailandia, celebrando, cosi', l'inizio del nuovo anno. 31 dicembre 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bangkok festeggia

Agenzia ANSA

Fuochi d'artificio "ecologici", fatti di riso al glutine giapponese, illuminano il cielo di, in Thailandia, celebrando, cosi', l'inizio del nuovo anno. 31 dicembre 2021La società di, per altro, si aggiunge alla già articolata presenza all'estero di Alfa ... nasce la Fvg festival card I presepi delle frazioni diventano social, così Povolettoil ...Fuochi d'artificio 'ecologici', fatti di riso al glutine giapponese, illuminano il cielo di Bangkok, in Thailandia, celebrando, cosi', l'inizio ...