Auto | Fabrizio Guidi Asconauto | “Progettualità concessionari italiani punto di forza per superare crisi”

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ascon(Associazione consorzi), realtà unica in Europa voluta, costruita e finanziata dall’80% dei, ha saputo dimostrare unae unacapaci diladel settore: un primato costruito con tenacia e investimenti da imprenditoriche lavorano insieme allo sviluppo di un progetto comune da 20 anni. “Il dealer nostro socio – dice all’Adnkronos/Labitalia, presidente Ascon– è un imprenditore che non delega il proprio business, è molto attento a tutte le marginalità, è, e sarà sempre più, capace di presidiare il proprio territorio, curandosi delle persone che sono dietro i ...

Advertising

taaaddsss : @theMadridZone @F1 @autohebdo fabrizio romano auto tunduk - maxdedonato : Il mercato dell'auto in Italia è in forte ripresa, ma la carenza dei semiconduttori determina ancora rallentamenti… - fabrizio_64 : RT @_Nico_Piro_: #22dicembre #Afghanistan enormi lapislazzuli incastonati nel deserto dorato della piana di Bamyan, quattro ore di auto a n… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto Fabrizio

... appositamente per Capodarte, gli interventi di due ospiti d'eccezione: alle ore 16.30... ad un'ora dida Roma, prosegue la Mostra Mercato di artigianato e oggettistica presepiale, un ...... diretti dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcer e nei confronti diLepre , un professionista già denunciato dai ...Roma, 31 dic. (Labitalia) - Asconauto (Associazione consorzi concessionari auto), realtà unica in Europa voluta, costruita e finanziata dall'80% dei concessionari italiani, ha saputo dimostrare una f ...AsConAuto, voluta, costruita e finanziata dall’80% dei concessionari italiani, ha saputo dimostrare una forza e una progettualità capaci di superare la crisi del settore. Un primato costruito con tena ...