ATP Cup, Berrettini: "La squadra è più forte, puntiamo a vincere" (Di venerdì 31 dicembre 2021) Matteo Berrettini non ha dubbi: la squadra azzurra che si appresta a iniziare una nuova avventura in ATP Cup è persino più forte rispetto allo scorso anno, quando centrò la finale. Le parole del ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 31 dicembre 2021) Matteonon ha dubbi: laazzurra che si appresta a iniziare una nuova avventura in ATP Cup è persino piùrispetto allo scorso anno, quando centrò la finale. Le parole del ...

Advertising

Fprime86 : RT @SkySport: Atp Cup 2022, Berrettini: 'Siamo qui per vincere'. VIDEO #SkySport #SkyTennis #Berrettini #ATPCup #Tennis - flamanc24 : RT @SkySport: Atp Cup 2022, Berrettini: 'Siamo qui per vincere'. VIDEO #SkySport #SkyTennis #Berrettini #ATPCup #Tennis - SkySport : Atp Cup 2022, Berrettini: 'Siamo qui per vincere'. VIDEO #SkySport #SkyTennis #Berrettini #ATPCup #Tennis - TV7Benevento : Tennis: Berrettini, 'vogliamo vincere l'Atp Cup, siamo più forti dello scorso anno'... - andreastoolbox : Atp Cup 2022, Berrettini: 'Siamo qui per vincere'. VIDEO | Sky Sport -