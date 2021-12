Quarantena, regole subito in vigore. Dal Pass alle Ffp2, istruzioni per l’uso (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nuove regole per il contenimento della diffusione dell’epidemia. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. Dovrebbero entrare in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, prevista nelle prossime ore, le nuove norme sulle quarantene, che escludono l’isolamento per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con una persona positiva al Covid, se asintomatici. Scatterà subito, spiegano fonti di governo, anche la stretta sulle capienze negli stadi. L’estensione del Super green Pass scatterà invece dal 10 gennaio. Le nuove regole, potrebbero essere specificate con ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nuoveper il contenimento della diffusione dell’epidemia. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Greenrafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. Dovrebbero entrare inlo stesso giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, prevista nelle prossime ore, le nuove norme sulle quarantene, che escludono l’isolamento per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con una persona positiva al Covid, se asintomatici. Scatterà, spiegano fonti di governo, anche la stretta sulle capienze negli stadi. L’estensione del Super greenscatterà invece dal 10 gennaio. Le nuove, potrebbero essere specificate con ...

