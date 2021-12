Quarantena Covid contatti stretti e positivi | cosa cambia e da quando Le 8 cose da sapere

Advertising

NicolaPorro : ?? A 5 giorni dalle nuove regole, il governo vuole cambiarle di nuovo. Scusate: pensarci prima, no? Ecco cosa prepar… - meb : Italia in tilt con 80mila positivi al #covid e relativi contatti bloccati a casa. Ma Omicron è meno aggressiva e la… - Maurizio_Lupi : Niente quarantena per chi ha 3 dosi di vaccino, calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2 e introdurre misure restr… - patriziarutigl1 : RT @_GigiDAlessio_: Ciao a tutti, purtroppo anch'io sono a casa con il covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuo… - Michelle_Off_Pr : RT @_GigiDAlessio_: Ciao a tutti, purtroppo anch'io sono a casa con il covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena Covid

... 'Visto l'aumento esponenziale dei casi di- 19, i l Governo come intende attivarsi per far ... ovvero lo 0,5% di studenti contagiati e il 2,4% di casi in. Come pure non fornisce dati ...L'ondata dei nuovi contagi, alimentata dalla variante Omicron , continua a salire in tutt'Europa , Italia compresa. E così il governo ha varato ieri un nuovo decreto sullae il Green pass rafforzato , proprio ...In netto aumento anche le persone in quarantena, cresciute di 4.485 per un totale di 80.456 soggetti attualmente in isolamento. Segna un nuovo record il numero di contagi Covid in Veneto che nel nuovo ...Bologna, 30 dicembre 2021 – La Serie A di basket si ferma. Dopo un turno di Santo Stefano che ha visto scendere in campo soltanto quattro delle sedici squadre impegnate nel campionato e il continuo di ...