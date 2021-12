Puglia | 303350 positivi a test corona virus | incremento di 4200 rispetto a ieri Superata quota trecentomila contagi totali Dall' inizio della pandemia Dati diffusi dalla Regione

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 30 dicembre 2021) D iseguito un comunicato diffusodel giorno: 30 dicembre 2021 4.200 Nuovi casi 93.009giornal6 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 1.251 Provincia di Bat: 534 Provincia di Brindisi: 514 Provincia di Foggia: 469 Provincia di Lecce: 1.003 Provincia di Taranto: 311 Residenti fuori: 103 Provincia in defne: 15 19.740 Persone attualmente positive 241 Persone ricoverate in area non critica 30 Persone in terapia intensivacomplessivi 303.350 Casi5.658.233eseguiti 276.642 Persone guarite 6.968 Persone decedute Casiper ...