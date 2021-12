Myrta Merlino, chiesto l’intervento di La7: ennesima dolorosissima bocciatura (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non c’è pace per la conduttrice Myrta Merlino finita di nuovo al centro dell’occhio del ciclone: richiesta inaspettata per La7 La conduttrice Myrta Merlino (screenshot Twitter)La conduttrice e giornalista Myrta Merlino in questi giorni ha lasciato il suo posto a Francesco Magnani: il noto giornalista è infatti alla conduzione di L’Aria che Tira in questo periodo di festività natalizie. Nonostante la sua assenza dallo studio, per la Merlino non mancano però accuse clamorose ma soprattutto richieste inaspettata alla stessa rete televisiva di cui è divenuta ormai un volto storico. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “E che te devo dì?”: Tina Cipollari conferma il flirt, è tutto vero La nota giornalista è dal lontano 2011 che si occupa del noto talk di La7 in cui ... Leggi su specialmag (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non c’è pace per la conduttricefinita di nuovo al centro dell’occhio del ciclone: richiesta inaspettata per La7 La conduttrice(screenshot Twitter)La conduttrice e giornalistain questi giorni ha lasciato il suo posto a Francesco Magnani: il noto giornalista è infatti alla conduzione di L’Aria che Tira in questo periodo di festività natalizie. Nonostante la sua assenza dallo studio, per lanon mancano però accuse clamorose ma soprattutto richieste inaspettata alla stessa rete televisiva di cui è divenuta ormai un volto storico. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “E che te devo dì?”: Tina Cipollari conferma il flirt, è tutto vero La nota giornalista è dal lontano 2011 che si occupa del noto talk di La7 in cui ...

Advertising

gpcassandra63es : @Fashiondonne1 come Myrta Merlino e' diventata Cavaliere della Repubblica. x meriti 'acquisiti sul campo' ... - Testament73 : RT @Godot42405938: Ripetiamo insieme: un cittadino HA l’obbligo di rispettare le leggi Ripetiamo insieme: un cittadino NON HA l’obbligo di… - pavafrav : RT @Godot42405938: Ripetiamo insieme: un cittadino HA l’obbligo di rispettare le leggi Ripetiamo insieme: un cittadino NON HA l’obbligo di… - net_session : Mattei associa i vertici dello stato alla P2. Alla Myrta gli sono bruciate le chiappe. Al solito la Merlino, mette… - TommyBrain : 'Io vi perdono' di Sara Cunial, Myrta Merlino: Questa signora qui, invece di chiedere scusa, ...' -