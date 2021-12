Manovra approvata: nuova Irpef, bollette, superbonus. Inpgi va nell’Inps. Tutte le misure (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Camera ha approvato la Manovra del governo: con 355 favorevoli, 45 contrari. Il provvedimento messo a punto, voluto e difeso da Mario Draghi è legge. Arriva al traguardo sul filo dell'esercizio provvisorio, ma è una legge di Bilancio espansiva che distribuirà a famiglie e imprese oltre 32 miliardi nel 2022. Le novità sono tante: il taglio delle tasse, Quota 102, Ape social allargato e Opzione donna L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Camera ha approvato ladel governo: con 355 favorevoli, 45 contrari. Il provvedimento messo a punto, voluto e difeso da Mario Draghi è legge. Arriva al traguardo sul filo dell'esercizio provvisorio, ma è una legge di Bilancio espansiva che distribuirà a famiglie e imprese oltre 32 miliardi nel 2022. Le novità sono tante: il taglio delle tasse, Quota 102, Ape social allargato e Opzione donna L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

TonusAldo : RT @FrancescoLollo1: Flash mob del gruppo di #FDI alla Camera per ribadire il nostro NO convinto alla #manovra del Governo, frutto di accor… - blackhorseie : RT @deidda: Flash mob di @FratellidItalia per ribadire NO alla manovra del Governo, approvata - senza discussione - e violando le regole de… - FirenzePost : Manovra approvata: nuova Irpef, bollette, superbonus. Inpgi va nell’Inps. Tutte le misure - ValentiniTony : RT @FrancescoLollo1: Flash mob del gruppo di #FDI alla Camera per ribadire il nostro NO convinto alla #manovra del Governo, frutto di accor… - blogsicilia : ?? Approvata la #Manovra2022. Cosa cambia per chi percepisce il #Redditodicittadinanza ?? -