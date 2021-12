Insigne: chiarezza sulla vicenda! A Lorenzo succedono certe cose perché è napoletano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Montefusco: ”A Insigne succedono certe cose perché è napoletano, sempre stato così da 50 anni a questa parte, dobbiamo dare sempre di più per ricevere sempre meno. Caiazza: queste le cifre…” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” siono intervenuti Caiazza e Montefusco, per far chiarezza sulla vicenda Insigne: Cifre, situazioni ed altro vengono riporate dai due ospiti della trasmissione. Queste le loro parole: Salvatore Caiazza, giornalista, sulla vicenda Insigne “Bisogna fare chiarezza sulla vicenda Insigne, sta passando per colui il quale se ne va in Canada per 700.000 euro in più. Il Napoli gli ha offerto 3,5 milioni di euro ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Montefusco: ”A, sempre stato così da 50 anni a questa parte, dobbiamo dare sempre di più per ricevere sempre meno. Caiazza: queste le cifre…” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” siono intervenuti Caiazza e Montefusco, per farvicenda: Cifre, situazioni ed altro vengono riporate dai due ospiti della trasmissione. Queste le loro parole: Salvatore Caiazza, giornalista,vicenda“Bisogna farevicenda, sta passando per colui il quale se ne va in Canada per 700.000 euro in più. Il Napoli gli ha offerto 3,5 milioni di euro ...

