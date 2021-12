Covid, quarantena e Super Green Pass: cambiano le regole (Di giovedì 30 dicembre 2021) Via libera dal Consiglio dei ministri su un primo blocco di nuove misure anti Covid per le nuove modalità della quarantena e l’utilizzo del Green Pass. Un prossimo Cdm – presumibilmente il 5 gennaio – potrà adottare ulteriori misure. Ieri 29 dicembre è scattato infatti un decreto legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia. E vara disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato, ovvero quello che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale, oppure con l’avvenuta guarigione dal Covid. Ma il Governo Draghi introduce anche quarantene per i vaccinati diverse da quelle in vigore finora. Green Pass ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 dicembre 2021) Via libera dal Consiglio dei ministri su un primo blocco di nuove misure antiper le nuove modalità dellae l’utilizzo del. Un prossimo Cdm – presumibilmente il 5 gennaio – potrà adottare ulteriori misure. Ieri 29 dicembre è scattato infatti un decreto legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia. E vara disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione delrafforzato, ovvero quello che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale, oppure con l’avvenuta guarigione dal. Ma il Governo Draghi introduce anche quarantene per i vaccinati diverse da quelle in vigore finora....

