(Di giovedì 30 dicembre 2021) Giornata in clima prefestivo per Piazza Affari nell'ultima seduta dell'che si è chiusa con una minima frazione positiva: l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita dello 0,01% a 27.346 punti, l'...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano conclude l'anno piatta, bene Diasorin: La Banca popolare di Sondrio scivola il giorno dopo l'assemblea - infoiteconomia : Borsa: Europa consolida i rialzi nell'ultima seduta del 2021, Milano chiude invariata - Il Sole 24 ORE - DLNuncaSeRinde : Fra 1990 e 1996, Eroe Civile e Genio Borsistico Michele Nista #MicheleNista ha conquistato presso Borsa di Milano,… - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01%: L'indice dei principali titoli di Piazza Affari a 27.346… - dal1472al : Borsa: Milano tiene con Europa, spread calmo a quota 132 | ANSA | -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Alla chiusura delladi, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,32 miliardi di euro, in deciso ribasso ( - 13,16%), rispetto alla seduta ...Ultima seduta del 2021 per Piazza Affari nel segno dell'incertezza, in un clima di scambi sottili in via del nuovo break per le festività di fine anno. Fin dai primi scambi l'indice Ftse Mib si è ...Seduta priva di emozioni a Piazza Affari quella che ha chiuso il 2021. Il FTSE MIB segna +0,01%, il FTSE Italia All-Share +0,01%, il FTSE Italia Mid Cap +0,03%, il FTSE Italia STAR +0,23%. BTP e sprea ...Milano ha terminato invariata, con lo spread in rialzo a 135,9 punti. Sono salite le Mediobanca (+0,65%), con il mercato che si interroga sulle intenzioni per l'istituto del suo primo azionista, Leona ...