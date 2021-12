Aumento dei contagi: chiuse le attività commerciali a Ceppaloni (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCeppaloni (Bn) – Firmata l’ordinanza da parte del sindaco di Ceppaloni, De Blasio, che ha stabilito la chiusura dalle ore 22,00 alle ore 05,00 del giorno successivo la chiusura di tutte le attività di pubblici esercizi e commerciali (bar, wine bar, gelaterie, birrerie, enoteche, vinerie, caffetterie ed esercizi simili). E la chiusura dei ristoranti, pizzerie e simili, alle ore 1,30 per il solo giorno 1 gennaio 2022. Vietata ogni forma di assembramento. Di seguito, ecco l’ordinanza. Visto l’art. 1 del D.L. n. 221/2021 con il quale “in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e’ ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022” Letta ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Firmata l’ordinanza da parte del sindaco di, De Blasio, che ha stabilito la chiusura dalle ore 22,00 alle ore 05,00 del giorno successivo la chiusura di tutte ledi pubblici esercizi e(bar, wine bar, gelaterie, birrerie, enoteche, vinerie, caffetterie ed esercizi simili). E la chiusura dei ristoranti, pizzerie e simili, alle ore 1,30 per il solo giorno 1 gennaio 2022. Vietata ogni forma di assembramento. Di seguito, ecco l’ordinanza. Visto l’art. 1 del D.L. n. 221/2021 con il quale “in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e’ ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022” Letta ...

