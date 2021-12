Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 29 dicembre 2021 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 29 dicembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film La Bella e la Bestia ha totalizzato 4003 spettatori (19.13% di share). Il film Natale da Chef su Canale5 ha conquistato in media 2158 spettatori (share 10.60%). Il film Forrest Gump su Italia1 ha realizzato 1468 spettatori (7.53%); su Rai2 il documentario Kalipè – A passo d’uomo ha portato a casa una media di 903 spettatori (4.28%), mentre il film Vita di Pi su Rai3 ha interessato 950 spettatori (4.43%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 1065 spettatori (6.40%) e su La7 il film L’Età dell’Innocenza ne ha avuti ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 30 dicembre 2021)TV: idei programmi più visti di29, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film La Bella e la Bestia ha totalizzato 4003 spettatori (19.13% di share). Il film Natale da Chef su Canale5 ha conquistato in media 2158 spettatori (share 10.60%). Il film Forrest Gump su Italia1 ha realizzato 1468 spettatori (7.53%); su Rai2 il documentario Kalipè – A passo d’uomo ha portato a casa una media di 903 spettatori (4.28%), mentre il film Vita di Pi su Rai3 ha interessato 950 spettatori (4.43%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 1065 spettatori (6.40%) e su La7 il film L’Età dell’Innocenza ne ha avuti ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: La prima di #Kalipe segna uno dei migliori gradimenti per un programma di divulgazione. I dati segnano oltre 900.000 spetta… - infoitcultura : Ascolti tv, mercoledì 29 dicembre 2021: La bella e la bestia (19.1%), Natale da chef (10.6%) | Dati Auditel - bubinoblog : La prima di #Kalipe segna uno dei migliori gradimenti per un programma di divulgazione. I dati segnano oltre 900.00… - VigilanzaT : #AscoltiTv: La Rai è PAGATA DAL CANONE per fare servizio pubblico, e ieri ha trasmesso Storie Italiane per presidia… - occhio_notizie : La Bella e la Bestia conquista il pubblico del mercoledì sera #ascoltitv #datisuditel -