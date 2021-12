Amici | LDA avanza verso una nuova certificazione di vendita

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Prosegue la pausa natalizia dalla tv didi Maria De Filippi, ma non accenna ad arrestarsi il successo dell’allievo cantante, LDA. Stando alle ultime stime, infatti crescono sempre di più gli ascolti complessivi su Spotify e pertanto si fa sempre più vicina per lui la possibilità di conseguire unaditargata FIMI. Dopo il primo disco d’oro, infatti, il figlio di Gigi D’Alessio è a quanto pare molto vicino alla primadi disco di platino.20, Sangiovanni e Giulia Stabile festeggiano così il primo anno insieme I due ex disi sono messi insieme esattamente un anno fa e oggi la loro storia prosegue a gonfie vele ...

Al momento nella classe di21 ci sono per Rudy Zerbi (canto): Nicol, Rea, Luigi,, Elena Emanuele; per Anna Pettinelli (canto): Crytical, Albe; per Lorella Cuccarini (canto): Alex, Sissi, ...POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>>21,e l'operazione subita quando era bambino: "Grave" Si prevedono nove o dieci puntate in tutto. Quindi conosceremo il vincitore del talent a fine maggio . ...Amici 21, quando inizia il serale? Data d'inizio, possibili squadre e capitani dei team: una conferma e tante novità da marzo ...Le nuove puntate di Amici 21 tornano dopo le feste e si prevedono colpi di scena e riconoscimenti per gli alunni. Non mancheranno le sfide: ecco lo spoiler!