Volley | Perugia-Verona in tv oggi | orario e diretta streaming Superlega 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tutto pronto per Sir Safety Conad, sfida valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato didimaschile. I Block Devils di Grbic proveranno a sfruttare il campo di casa per conquistare la tredicesima vittoria in campionato e confermare il primo posto in classifica. Dall’altra parte ci saranno gli scaligeri di coach Stoytchev, reduci dal bel successo interno con Trento e a caccia di punti importanti in ottica salvezza. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 29 dicembre al Pala Barton di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 15^ ...