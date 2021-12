UFFICIALE – Paulo Sousa non è più il ct della Polonia

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’ex allenatoreFiorentina,, ha ufficialmente rescisso il contratto con la. Il tecnico portoghese ha scelto di cessare il rapporto con la federazione polacca per accordarsi con la società brasiliana del Flamengo. L’ex commissario tecnico dovrà pagare, di tasca sua, una cifra prestabilita (si parla di circa due milioni di euro) per liberarsi unilateralmente dal contratto stipulato con la Federcalcio polacca., il comunicato suIl Presidentefederazione polacca , Cezary Kulesza, ha comunicato con una notala decisione del tecnico portoghese: “ha cessato di essere l’allenatorenazionale polacca, come annunciato dal presidente ...

