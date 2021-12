Traffico Roma del 29-12-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Luceverdedella redazione sulla diramazionenord Settebagni raccordo verso quest’ultimo i lavori segnalati sulla carreggiata interna prima dellanina verso la via Appia via Salaria tra Villa Spada e la riporto dell’Urbe in direzione del centro sono possibili rallentamenti per un incidente su via Ostiense all’altezza di via di Decima ricordiamo senso unico alternato in via Flaminia tra via Bellagio via Frassineto verso ultima mettere sulla Salaria si viaggia su carreggiata ridotta tra via del Prato della signora il cavalcavia ferroviario all’altezza di Villa Spada per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it arrivare a dormire tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione ...