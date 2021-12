(Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Rischiamo di scendereil 10% se non torniamo ad una azione politica incisiva. Penso che le sue prime scelte, come accedere al finanziamento pubblico, riabilitare la figura di Berlusconi, astenerci al Senato su Renzi e Cesaro, rimettere in discussione i due importanti referendum su eutanasia e cannabis, abbiano disorientato non poco il nostro elettorato”. Lo dice l’ex ministro del Movimento 5 Stelle, Vincenzo, in un’intervista al Corriere della Sera. ‘Si parla di un appello diper un capo dello Stato donna. Lei che ne dice?’ “Da che io ricordi prima dell’elezione del capo dello Stato è sempre un grande classico. Sarebbe certamente una bella novità, ci sono alcune personalità che per esperienza, cultura politica ed istituzionale sarebbero perfette per un ruolodelicato e importante. In alcuni ...

Advertising

HuffPostItalia : Spadafora contro Conte anche sul Quirinale: 'Così scendiamo sotto il 10%' - VanniRestelli : @Nihal884 Conte e Arcuri?? Io vorrei anche Toninelli, l'Azzolina, la Lezzi, Spadafora, Casalino, Nonna Papera, Pape… - MarcoLe86931402 : @capuanogio Bei tempi quando ogni giorno si dava contro il ministro Spadafora. Eh già. -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora contro

L'HuffPost

'Credo - dice- che sia doveroso per noi iniziare il confronto sul Colle con coloro che giocano nel nostro stesso campo e con i quali in futuro, come ha detto il presidente Conte, formeremo ......discreto di Valentina Vezzali che ha preso le redini a inizio anno dopo il disastro con. ... ma sela Svizzera all'Olimpico si fosse osato aprendo al 100%... Non è mancato, d'altro ...“Rischiamo di scendere sotto il 10% se non torniamo ad una azione politica incisiva. Penso che le sue prime scelte, come accedere al finanziamento pubblico, riabilitare la figura di Berlusconi, astene ...Antonio Rossitto per "la Verità" LUCIA AZZOLINA Da Alessandria a Pozzallo, una presentazione via l'altra, è l'ennesimo grande ritorno. Lucia Azzolina, memorabile ex ministra dell'Istruzione, ha dato a ...