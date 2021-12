Romina Power abbandonata e tormentata: un dolore enorme (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Romina Power si è concessa una lunga intervista. La cantante ha raccontato parti della sua vita che nessuno sapeva. Ecco cosa ha detto. Romina Power ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del quotidiano nazionale Corriere della Sera. Durante la chiacchierata, la cantante ha ripercorso alcune tappe decisive della sua carriera professionale e in particolare Leggi su youmovies (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si è concessa una lunga intervista. La cantante ha raccontato parti della sua vita che nessuno sapeva. Ecco cosa ha detto.ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del quotidiano nazionale Corriere della Sera. Durante la chiacchierata, la cantante ha ripercorso alcune tappe decisive della sua carriera professionale e in particolare

Advertising

ParliamoDiNews : Romina Power pubblica una foto della figlia Cristel: com`è diventata, boom di like - - zazoomblog : Romina Power torna a parlare della scomparsa di sua figlia Ylenia: “Secondo me lei…” - #Romina #Power #torna… - infoitcultura : Romina Power, l'ossessione nascosta di cui non ha mai parlato | Lo avete mai notato? - infoitcultura : Romina Power, le disgrazie non finiscono più: “Lui era amore” | La morte inaspettata - infoitcultura : Romina Power, ecco l’uomo che non dimenticherà mai, non è Albano -