Petrolio: in calo a New York a 75,69 dollari (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,38% a 75,69 dollari al barile.

