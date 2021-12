Meteora | sospesa nel cielo è la culla dei monasteri ortodossi in Grecia

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) In c'è un luogo magico,. Questa formazione rocciosa ospita 24e tra questi c'è il Monastero della Santissima Trinità. In alto nella valle di Peneas a nord - est della città ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteora sospesa

Il Gazzettino

In c'è un luogo magico,. Questa formazione rocciosa ospita 24 monasteri ortodossi e tra questi c'è il Monastero della Santissima Trinità. In alto nella valle di Peneas a nord - est della città di Kalambaka, si può ...... il masso sospeso tra cielo e terra Monasteri di, in cima a una roccia Monastero del Monte ... il bilico su una rupe Arroccata su una scogliera a un' altitudine di 279 metri , etra ...In Grecia c'è un luogo magico, Meteora. Questa formazione rocciosa ospita 24 monasteri ortodossi e tra questi c'è il Monastero della Santissima Trinità. In alto ...