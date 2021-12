Facebook aveva messo il flag a un contenuto di Reason, ma poi ha ammesso l’errore (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Problema moderazione dei contenuti su Facebook, in epoca di Covid-19. Il racconto di Robby Soave, giornalista del magazine Reason (di orientamento liberale), fa parecchio riflettere sulla modalità con cui la piattaforma sta gestendo alcuni contenuti estremamente complessi, in un momento storico in cui la capacità di attenzione dell’utente è talmente bassa da fermarsi, quando va bene, al titolo. In base alla sua testimonianza, Facebook avrebbe messo un flag (oscurando parzialmente il contenuto) a un articolo di Robby Soave, all’interno del quale si dava conto di come uno studio partito da dati statistici non particolarmente attendibile sia stato alla base della decisione del CDC di introdurre le mascherine nelle scuole. La motivazione in base alla quale Facebook ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Problema moderazione dei contenuti su, in epoca di Covid-19. Il racconto di Robby Soave, giornalista del magazine(di orientamento liberale), fa parecchio riflettere sulla modalità con cui la piattaforma sta gestendo alcuni contenuti estremamente complessi, in un momento storico in cui la capacità di attenzione dell’utente è talmente bassa da fermarsi, quando va bene, al titolo. In base alla sua testimonianza,avrebbeun(oscurando parzialmente il) a un articolo di Robby Soave, all’interno del quale si dava conto di come uno studio partito da dati statistici non particolarmente attendibile sia stato alla base della decisione del CDC di introdurre le mascherine nelle scuole. La motivazione in base alla quale...

