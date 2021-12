Covid, Giorlandino (Artemisia): “Boom casi per cattiva informazione” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Una delle maggiori cause di diffusione del virus è stata la mancanza di univocità e chiarezza di informazione alla popolazione. Alla luce di quanto emerso ultimamente, è fuori di dubbio che il virus è in piena circolazione e può colpire anche i soggetti vaccinati con la terza dose. Il vaccino sicuramente salva la vita e protegge dai danni più gravi, ma non protegge al 100% dal rischio di contagio; quindi bisogna essere consapevoli che tutti – anche i vaccinati – sono a rischio contagio e soprattutto occorre che i soggetti obesi, diabetici e con vasculopatie prestino molta attenzione. Questo è un messaggio chiaro che deve essere fornito alla popolazione attraverso ogni mezzo di comunicazione”. Così Mariastella Giorlandino, Amministratrice unica delle Reti Artemisia Lab e presidente dell’associazione Artemisia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Una delle maggiori cause di diffusione del virus è stata la mancanza di univocità e chiarezza dialla popolazione. Alla luce di quanto emerso ultimamente, è fuori di dubbio che il virus è in piena circolazione e può colpire anche i soggetti vaccinati con la terza dose. Il vaccino sicuramente salva la vita e protegge dai danni più gravi, ma non protegge al 100% dal rischio di contagio; quindi bisogna essere consapevoli che tutti – anche i vaccinati – sono a rischio contagio e soprattutto occorre che i soggetti obesi, diabetici e con vasculopatie prestino molta attenzione. Questo è un messaggio chiaro che deve essere fornito alla popolazione attraverso ogni mezzo di comunicazione”. Così Mariastella, Amministratrice unica delle RetiLab e presidente dell’associazione...

