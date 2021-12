Covid: Boschi (Iv), ‘Italia in tilt, cambiare regole quarantena e restrizioni solo per novax’ (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic (Adnkronos) – “L’Italia in tilt con 80mila positivi al Covid e relativi contatti bloccati a casa. Ma Omicron è meno aggressiva e la maggioranza degli italiani è vaccinata, per questo devono cambiare le regole: chiediamo lo stop alla quarantena per i vaccinati, restrizioni per i novax e un supporto immediato per il settore del turismo di nuovo in grave crisi”. Lo scrive in un post su Facebook Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic (Adnkronos) – “L’Italia incon 80mila positivi ale relativi contatti bloccati a casa. Ma Omicron è meno aggressiva e la maggioranza degli italiani è vaccinata, per questo devonole: chiediamo lo stop allaper i vaccinati,per i novax e un supporto immediato per il settore del turismo di nuovo in grave crisi”. Lo scrive in un post su Facebook Maria Elena, presidente dei deputati di Italia Viva L'articolo proviene da Ildenaro.it.

