Calciomercato Udinese: piace Ekdal, le ultime sul centrocampista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Calciomercato Sampdoria: l'Udinese sarebbe interessata ad Albin Ekdal, centrocampista blucerchiato e della nazionale svedese Continuano gli interessamenti di molte squadre italiane ai giocatori della Sampdoria. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'ultima sarebbe l'Udinese, che avrebbe messo nel mirino Albin Ekdal. Il centrocampista svedese è una figura molto importante nello scacchiere di D'Aversa, ma ha anche il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. I friulani starebbero cercando un rinforzo per la mediana da regalare a Gabriele Cioffi e il classe '89 sarebbe uno dei primi nomi sulla lista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FranTonizzo : Il Torviscosa fa la voce grossa nel #CalcioMercato dell'Eccellenza Fvg #Aglianese #CalcioFvgLive #EdyDeMagistra… - dadoruxo1 : RT @SampNews24: Calciomercato #Sampdoria, idea #Ekdal per l’#Udinese: le ultime - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, idea #Ekdal per l’#Udinese: le ultime - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, l'#Udinese vuole #Ekdal: la situazione - infoitsport : Calciomercato Udinese: Beto non si muove -