Biglietti Napoli-Barcellona: quando escono e dove acquistarli? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà il Barcellona guidato da Xavi agli spareggi di Europa League, che daranno accesso agli ottavi di finale. Due percorsi diversi quelli delle due squadre, con i partenopei che hanno chiuso al secondo posto il Girone C con 10 punti, gli stessi dello Spartak Mosca che ha però avuto gli scontri diretti a favore, mentre i blaugrana hanno chiuso al terzo posto il Girone E di Champions con 7 punti dietro a Bayern Monaco e Benfica. Qualificazione conquistata all’ultima giornata dalla formazione azzurra grazie alla vittoria casalinga per 3-2 contro il Leicester. I catalani, in uno stato di evidente difficoltà che ha portato all’esonero di Koeman, hanno dovuto dire addio alla più prestigiosa competizione europea dopo il ko in casa del Bayern Monaco (3-0). L’andata del big match tra Napoli e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ildi Luciano Spalletti affronterà ilguidato da Xavi agli spareggi di Europa League, che daranno accesso agli ottavi di finale. Due percorsi diversi quelli delle due squadre, con i partenopei che hanno chiuso al secondo posto il Girone C con 10 punti, gli stessi dello Spartak Mosca che ha però avuto gli scontri diretti a favore, mentre i blaugrana hanno chiuso al terzo posto il Girone E di Champions con 7 punti dietro a Bayern Monaco e Benfica. Qualificazione conquistata all’ultima giornata dalla formazione azzurra grazie alla vittoria casalinga per 3-2 contro il Leicester. I catalani, in uno stato di evidente difficoltà che ha portato all’esonero di Koeman, hanno dovuto dire addio alla più prestigiosa competizione europea dopo il ko in casa del Bayern Monaco (3-0). L’andata del big match trae ...

